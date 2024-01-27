金城警分局長方子欽(左二)特別表揚宅配司機李紹清(右二)，感謝其協助守護民眾財產安全，並協請持續辦理反詐騙工作。(圖／警方提供)

金城警分局長方子欽(左二)也特別前往合作社表揚協助阻詐的櫃員，感謝他們協助守護民眾財產之安全。(圖／警方提供)

一名居住於金門縣金城鎮的A小姐，於本月中旬在網路購買一堆貨到付款、標榜有療效、可增進循環及對身體有助益之泡腳、身體乳液及頭髮護理等保養商品，總金額約新台幣17萬元；近日貨品寄到金門後宅配司機李紹清幫忙送貨時，發現代收款項金額過高，擔心A小姐恐上當受騙，機警通報金城派出所員警到場協助確認；警方到場後發現收款公司為網路討論的詐騙公司，成功協助A小姐追回款項保住血汗錢。

另一位同樣居住於金城的C同學，在臉書上認識陌生友人，對方後續以住院治病、繳交房租等理由向C同學借錢，遂於本月23日到金門信用合作社準備將戶頭僅存4萬8千元全數轉給對方，所幸櫃員機警關懷提問後發覺有異，通報警方到場查證後發現是詐騙，才打消匯款念頭。

為感謝宅配司機與金融機構行員的機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方，共同攔阻詐騙義舉，即將調派嘉義縣警察局中埔分局的金城分局長方子欽，特別於昨(26)日親自表揚宅配司機李紹清及合作社櫃員陳思潔、會計蔡珮芬，感謝他們協助守護民眾財產安全，並協請持續辦理反詐騙工作。

金門縣警局表示，詐騙案件層出不窮，為防止縣民遭受詐騙，將定期派員與轄內各金融機構、貨運業者保持聯繫，協請針對匯款民眾多加關懷提問，發現疑似遭詐騙民眾，立即通報警方到場查證、勸阻，雙方建立防詐聯防網絡，確保民眾財物安全。