文化幣怎麼用？年輕學子很混亂。某休學生在Dcard論壇上指出日前欲以文化幣購買故宮門票被拒，又雖然故宮表示未滿18歲及學生憑證可免費參觀，但自己已滿18歲又沒帶學生證，只好花150元買門票，對於文化幣竟不能買故宮門票感到不解。故宮27日回應此事屬作業疏失，對此向社會大眾致歉。

Dcard論壇上原PO指出，可能認定能領文化幣的是16至22歲，都是在台灣讀書有學生證的年輕人，不會出國讀書、休學或忘了帶學生證，所以在故宮可以領免費門票卻不能以文化幣購票參觀。

對此情況，故宮回應指出，文化幣推出時，故宮售票亦配合提供使用文化幣購票，惟因未滿18歲及學生憑證即可免費參觀，故系統暫停提供使用文化幣購票服務。院長蕭宗煌得到此訊息後即指示購票窗口及系統「確認文化幣購買門票服務」。對於故宮作業疏失，謹向社會大眾致歉，並已展開內部檢討程序。未來持有文化幣使用身份者，即符合免費入場參觀條件。