高雄市美濃文化生態散步策工程今天上午在美濃雙峰公園舉辦開工動土典禮，在客家八音樂曲聲中及穿著傳統藍衫的禮賓生引導下，副市長羅達生帶領社區民眾及客家鄉親，逾百人一起上香祭拜祈求工程順利。（高市府客委會提供／林雅惠傳真）

高雄市美濃文化生態散步策工程今天上午在美濃雙峰公園舉辦開工動土典禮，在客家八音樂曲聲中及穿著傳統藍衫的禮賓生引導下，副市長羅達生帶領社區民眾及客家鄉親，逾百人一起上香祭拜祈求工程順利。

瀰濃文化聚落因為早期開墾關係，家族土地大都以美濃溪畔至美濃山下呈南北走向，老街則是東西走向，大部分夥房也多座北朝南面向老街，整個瀰濃文化聚落，有非常多的景點，但是缺乏空間的串聯及好的導引措施。

此外「湧泉」為美濃的特色之一，該工程即以湧泉為主題，以美濃客運站為出發點，建置一條南北向散步路徑串聯至美濃文創中心，讓遊客下車後，可以舒適地散步至老街，探訪古蹟、夥房及品嚐在地美食。

全案在高雄市政府客委會積極爭取下，獲得中央國土管理署城鎮風貌補助3120萬元，市府自籌880萬元，總計畫金額4000萬元。

該工程主要是進行美濃農會超市空地綠化、美濃客運站、美濃國小停車棚及菸仕物所的三口湧泉文化造景，以及消防局側邊通往開庄廣場的書香小徑等環境改造工程，預計今年11月底完工，有計畫的將文化置入步行環境，也提升社區居民生活品質。

高雄市副市長羅達生表示，美濃文化散步策是市府在美濃建設中很重要的工程，結合湧泉特色、客家文化、綠色生態，將七個節點彼此串聯，長度約8公里，期待為地方帶來觀光經濟效益；隨著工程的開展，如何改善交通便利問題，還有很大的進步空間，感謝客家鄉親和所有議員的支持，希望大家一起努力，共同營造具特色與活力的客庄環境，帶動地方繁榮。

附近居民及客家鄉親都樂觀其成，期待完工後，能有一個安全及便利的散步空間，到美濃的觀光遊客，都能體驗到獨特的客家文化特色及更友善的觀光環境。