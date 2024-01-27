此次加盟廖老大D2 Racing車隊，來自韓國的女車手박시현Park Si Hyun朴詩賢一早也現身會場，吸引許多車迷爭搶拍照。（吳建輝攝）

由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2024 第3屆彰化國際賽車節」，上周20、21 日由城市飄移賽揭開賽事序幕，緊接著第2場的封街拉力賽在今明2天接力。（吳建輝攝）

此次賽事有超過 200 台車輛報名，也邀請到國際頂尖車隊參賽，分為錦標組、街車組、飄移組、俱樂部組及電動車組，共參加 4 回合的計時賽。（吳建輝攝）

第3屆彰化國際賽車節在彰化高鐵站區登場，上周末飄移賽吸引上萬人潮，今明2天則輪到封街拉力賽登場，現場不絕於耳的轟隆引擎聲讓車迷大呼過癮，其中此次加盟廖老大D2 Racing車隊，來自韓國的女車手박시현Park Si Hyun朴詩賢一早也現身會場，吸引許多車迷爭搶拍照。

由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2024 第3屆彰化國際賽車節」，上周20、21 日由城市飄移賽揭開賽事序幕，緊接著第2場的封街拉力賽在今明2天接力，現場除了有刺激的封街賽事，還有經典車聚和各式改裝配件攤位，在地美食小吃攤位，活動皆為免費參加，預估將吸引上萬人參與。

而此次賽事有超過 200 台車輛報名，也邀請到國際頂尖車隊參賽，分為錦標組、街車組、飄移組、俱樂部組及電動車組，共參加 4 回合的計時賽。此次韓國女車手朴詩賢來台將挑戰拉力賽，其過去著墨在甩尾領域，因此這次比賽備受矚目。

彰化縣長王惠美表示，希望藉由推動賽事，整合各界資源、吸引國際車手與相關產業鏈發展，促進農業、紡織業、汽車工業三方交流，帶動彰化觀光產業向上提升，並推動國際賽事機構來彰化舉辦，促進産業及經濟發展，造就出更多的就業機會與商務契機，為更多台灣產業打造出一級棒的台灣國際舞臺。