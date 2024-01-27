農曆春節將至，賣場紛紛推出年節禮盒，一名女網友在全聯發現一款鐵盒餅乾，是30年前常見的喜餅，一票婆媽回憶湧上心頭「我結婚也是用這個」、「小時候的高級餅乾，看到這盒口水都流下來」，不過也有網友直言「味道變了，沒有以前的好吃。」

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團貼出照片，她在賣場發現「掬水軒丹麥酥餅禮盒」，包裝是紅色鐵盒，一組298元，裡面有各式西點餅乾。原PO說看到這盒餅乾感觸很多，勾起許多回憶，「是小時候親戚嫁女兒會送來的喜餅，收到這個要包很大包紅包。」

貼文曝光引起熱烈討論，一票婆媽表示「這是我結婚的喜餅」、「也是我小時候的回憶」、「小時候看到這盒，口水都要流下來」、「28年前大姐結婚、30年前二姐結婚都是用這餅乾。」

也有網友直言餅乾味道不如以往，「是回憶，但味道卻改變了」、「這個小時候很好吃，現在味道差很多」、「買過一次，味道變了」、「我買快1個月了還沒吃完」、「只有縮水和漲價才是真的」。