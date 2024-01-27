民眾黨主席柯文哲選前被爆名下持分新竹隆恩段農業用地違規做停車場使用，新竹市府要求限期改善，自去年12月開挖後已過1個多月，進度仍停擺，民眾黨新竹黨部主委李國璋說，由於公文缺件無法在30天內處理完畢，已向市府申請展延，預計下周復工，強調會在期限內恢復農地農用。

民眾黨主席柯文哲昨天說，他家的違建也拆了、農地水泥塊也打掉了，黃國昌也拆了，「現在輪到賴清德，你家要不要拆，奇怪我們的違建都拆掉，只有你家違建不用拆，我再補一槍」，老家違建議題再掀話題。

總統大選期間，柯文哲被爆名下持分農地違規租給遊覽車停放，市府當時派員現勘，並要求限期30日內改正恢復作農業使用，若屆期未改善則依《區域計畫法》規定開罰6萬至30萬，而依法地主可以申請展延2次，總共90天。

該農地目前交由民眾黨新竹黨部處理，去年12月22日開挖後，因正在申請土方清運作業暫停開挖，底下磚瓦、混凝土及土方等堆成小山，而在堆置土方上也鋪上了防塵網，避免揚塵，目前仍停留在1個月前的狀態。

李國璋說，因有些文件需要柯文哲親簽，但選舉期間造勢、行程多不易見面，加上選舉期間同仁忙碌，有文件少蓋印章或簽名等導致耽誤，目前申請棄土的移置同意書臨時缺件，正在補件當中，因此無法在30天內處理完成，也已向市府申請展延，若一切順利預計下周可復工。

李國璋說，接下來會先把地面上的土移置完成，且依據市府環保局、產發處認定，這些是營建剩餘物，所以刨除深度只需要50公分左右即可，希望可以有效壓縮工作時程、費用等，預計下周就會開始清運。

但李國璋也說，這次展延時間會卡到農曆新年，約會有10天左右無法施工，若真的耽擱也會再申請展延，包括地面刨除、覆土，並恢復到可農用的地步，會盡量趕在最後1次的展延期限前完工，屆時也會找適合的買家，以合理價格出售，並依照選前柯文哲主席的承諾，扣除購地成本後，將多餘價差捐給新竹市政府社會處。