台灣世界展望會「籃海計畫」年度期中交流賽27日起在暨南國際大學登場，來自南投、彰化2縣4支球隊80名活力十足的青少年選手，同場競技交流。（南投縣政府提供／馮惠宜台中傳真）

台灣世界展望會「籃海計畫」年度期中交流賽27日起在暨南國際大學登場。（南投縣政府提供／馮惠宜台中傳真）

台灣世界展望會「籃海計畫」年度期中交流賽今（27日）起在暨南國際大學登場，來自南投、彰化2縣4支球隊80名活力十足的青少年選手，同場競技交流。南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華主持開球，他感謝世展會結合社會善心企業團體，長期透過籃海計畫為成長中的孩子開創以運動翻轉教育、以運動翻轉生命的機會。

台灣世展會結合專業籃球訓練及生命教育，輔導喜愛籃球的中部孩子組隊訓練，藉以交流提升球技及學習自信，今年與會的有彰化曼巴、霧社鷹、信義夢幻及山城衝鋒槍隊，27日展開為期2天的中部年度期中友誼賽。

台灣世展會副會長蕭文榮表示，參與籃海計畫的球員，除了必須參與固定的訓練，在學業上也要有穩定的表現，透過籃球訓練與團隊淬鍊，培養面對挫折的正向態度與自我肯定、團隊榮譽感，除了球技提升，無論在課業、品德、家庭、人際關係各方面上都有進步，未來將更有機會翻轉所面臨的任何困境。

他特別感謝愛心企業贊助活動所需獎品及物資，尤其南投信義夢幻隊成軍以來，就得到瑞嘉軟體科技持續兩年贊助球隊年度訓練費用與個人裝備，這次更組加油團到場加油，讓小球員備感鼓舞！

王瑞德感謝台灣世展會引領小球員投入喜愛的運動發展，而南投縣已提高運動培訓經費及獎助金額度，提供縣內優秀選手更好的訓練比賽資源與舞台。

世展會指出，目前霧社鷹、山城衝鋒槍以及彰化曼巴3支籃隊尚須提供裝備及訓練等支持，盼各界捐款支持；開幕典禮由蕭文榮主持，王瑞德、縣議員林庭秝、暨大校長武東星及熱情贊助的愛心企業瑞嘉軟體科技、三合豐針織有限公司、合曼實業有限公司、達崴營造有限公司都有代表參加。