百果山遊憩區自2020年起共投入新臺幣4500萬元分2期施工，全區在今年春節前啓用開放。（吳建輝攝）

百果山遊憩區設有全國第1座2.5公尺高的台灣觀光大使喔熊組長，提供給大小朋友拍照打卡。（吳建輝攝）

參山處興建１座長達26公尺的管狀溜滑梯，還特別復刻2座當年磨石子材質的溜滑梯。（吳建輝攝）

過去矗立超過50年，號稱全台最長的彰化縣員林市百果山溜滑梯，因設施不符合現今遊具法規遭拆除，為此參山處投入2350萬經費整修，興建一個長達26公尺的管狀溜滑梯，還特別復刻2座當年磨石子材質的溜滑梯，引起當地人共鳴，27日終於完工啟用，吸引許多民眾前往「復刻回憶」。

百果山原名「虎蹄坡」，因當地水果產量龐大，1961年當時的員林鎮長林朝業等人易名為「百果山風景區」，是60、70年代中部許多國小的「遠足」熱門地點，當時景區內有全台最長75公尺的百果山溜滑梯，號稱全台最長。

參山處長曹忠猷表示，感謝陳素月立委積極爭取經費，百果山遊憩區第二期工程投入2350萬元，完成環境美化與遊憩設施建置，全新的百果山風景區有包括園區排水、日式石景花架區、夜間照明設備、喔熊坡面遊戲場、以及在遊戲區重建3座全新溜滑梯，其中一座長達近26公尺管狀滑梯，媲美當年風采。

曹忠猷說，除了溜滑梯之外，還添置攀爬網、彈跳床、跳樁、攀岩、遊戲土丘等多元遊憩設施，提供家長與大小兒童豐富的遊戲體驗。1月中旬開放後將移給市公所維護管理，期待未來將與周邊百果山探索樂園、土雞城與景觀美食餐廳、特產店家等，能重振百果山蜜餞產業，提升八卦山風景區商機。