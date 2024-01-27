滿桌豐盛的印尼傳統美食令參與活動的新住民朋友及家屬們食指大動，開心品嘗印尼道地料理。(圖／移民署金門縣服務站提供)

結婚來台已有30年之久的講師麗美，透過地圖介紹母國印尼的地理位置與傳統文化。(圖／移民署金門縣服務站提供)

為推廣新住民多元文化，移民署金門縣服務站今(27)日上午邀請來自印尼的講師麗美，介紹母國印尼的傳統樂器竹筒琴、以及各種道地印尼美食，展現出豐富獨特的文化魅力。金門縣專勤隊也在現場進行家庭教育與居停留法令宣導活動，提醒新住民朋友注意自己的居停留效期，確保權益。

結婚來台已有30年之久的麗美，長期在移民署擔任通譯志工，也在縣府、警察局及法院擔任通譯，同時是金門地區的印尼語講師。今日的活動中她帶來印尼的傳統樂器竹筒琴，以幾根簡單的竹管卻能奏出悅耳的旋律，並端出印尼美食加多加多及椰子球供大家一起分享。

麗美表示，印尼有300多個族裔及5000多種傳統菜餚，豐厚的族群元素各有各自的特色，但融合後又產生新的風味；而台灣也是個多元族群並存的社會，讓她想結合母國印尼的文化，創造出更友善、更豐富的新文化。

移民署金門縣服務站主任鄭明昌則表示，該站將持續推廣多元文化體驗與交流，讓來自不同母國的新住民更瞭解彼此及互相尊重。另年節將近，再次呼籲為防治非洲豬瘟入侵，請轉知國外親友不要以快遞及郵包寄送含肉食品等應施檢疫產品到台灣，首次經查獲確認，將處郵包收件人罰鍰新台幣20萬元，第2次(含以上)則重罰新台幣100萬元。

此外，移民署「112學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫」已公告，受理報名時間自今年2月22日至3月22日止，鼓勵符合申請資格之新住民及其子女踴躍報名。另提醒本次移民法修法，放寬外國人居留期限屆滿前3個月內可申請延期；另3月1日起逾期停留罰鍰提高為新台幣1萬元至5萬元。