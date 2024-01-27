賴清德選後展開全台謝票行程，27日一早抵達鹿港天后宮參香祈福。（吳建輝攝）

賴清德在主委張偉東等人陪同下，向媽祖上香參拜，隨後天后宮拿出簽名集，請賴清德題字留念。（吳建輝攝）

賴清德提筆寫下「順慶豐年」4字，有期許今年一整年都是豐收年的含義。（吳建輝攝）

民進黨總統當選人賴清德27日上午，來到彰化縣鹿港天后宮參香祈福，天后宮主委張偉東親自迎接，賴清德也在天后宮留下「順慶豐年」題字，並致贈主委張偉東紀念品，邀請張偉東參加其就職典禮，看得出兩人的好交情。

賴清德選後展開全台謝票行程，27日一早抵達鹿港天后宮參香祈福，假日的鹿港人山人海，賴清德從廟門前下車步行入廟，受到民眾排隊歡迎，賴清德也一路向民眾揮手致意，緩步進入正殿上香參拜。

賴清德在主委張偉東等人陪同下，向媽祖上香參拜，隨後天后宮拿出簽名集，請賴清德題字留念，賴清德提筆寫下「順慶豐年」4字，有期許今年一整年都是豐收年的含義，隨後進入廟內晤談，接著將趕往彰化市富山餐廳與輔選幹部餐敘。

賴清德在選前就曾到鹿港天后宮參香，當時受到主委張偉東熱情歡迎，其當時表示感謝賴清德過去對鹿港、對天后宮的照顧，希望能在媽祖的保佑下，讓賴清德當選中華民國總統，如今賴清德順利當選，再度回到天后宮參香，感謝媽祖保佑。