為讓孩子們體驗農村農耕生活的樂趣，南投市公所特別舉辦「南投市113年親子拔蘿蔔暨食農教育體驗活動」，今（27日）180個家庭齊聚農田，在南投市長張嘉哲等人一起呼喊「開拔」下，眾家長們帶著孩子挽起袖子，齊心齊力收成最新鮮的農產，並DIY製作日式醃蘿蔔，收穫滿滿。

南投市公所指出，這次「南投市113年親子拔蘿蔔暨食農教育體驗活動」非常搶手，開放報名沒多久就馬上額滿，活動地點在中興新村營南社區附近的水稻田，場地佔地約1公頃，參加對象為國小及幼兒園的孩童。

活動邀請南投市立幼兒園的小朋友開場表演，讓所有爸爸媽媽、阿公阿嬤及參與的孩子一起唱唱跳跳，接續在主持人的帶領下，由南投市長張嘉哲與市民代表、里長等人，一起呼喊「開拔」，宣告正式開始。

眾人往田裡衝刺，爸媽們帶著孩子挽起袖子，開始體驗下田工作，一同找到成熟的羅蔔，齊心齊力收成最新鮮的農產。現場也有特別安排食農教育，在營南社區志工指導下，讓大家一起DIY、嘗試動手做日式醃蘿蔔，讓現場的家庭除了能帶回新鮮蘿蔔，還可以帶回美味又健康農特產，滿載而歸。

南投市長張嘉哲表示，希望透過活動，讓孩子們自己採、親手做等方式，了解食農教育的重要性，親身驗農作的勞動與樂趣，了解食材的來源，生產者和環境的尊重與感恩，增進對食物選擇能力，促進健康飲食習慣的養成。

張嘉哲也感謝大家的熱情參與，相信孩子能都能留下美好及深刻的回憶，未來，市公所會持續舉被類似教育親子活動，讓南投市的爸媽們，能就近帶著孩子們，輕鬆參與有教育意涵的活動，持續讓南投市處處是教室、時時能學習，成為真正的南投教育城。