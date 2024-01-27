頭份市公所27日舉行寒冬送暖活動。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所27日舉行寒冬送暖活動，提供免費春聯。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所27日舉行寒冬送暖活動。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所27日舉行寒冬送暖活動。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所為關懷弱勢族群，使社會更加溫暖，在農曆新年前夕，結合各方各界愛心，27日上午在藝術館辦理寒冬送暖活動，邀請頭份市衛生所、澹寧書法學會、新雅獅子會、水流東修緣宮及頭份市立圖書館等單位共同參與，提供公衛服務、迎春揮毫、血糖測量、發放熱食、贈送二手書及就業宣導等多樣活動，讓弱勢家庭在寒冬中感受到社會的溫暖，歡喜迎接新年。

羅雪珠市長表示，公所每年春節前夕都辦理寒冬送暖活動，讓弱勢民眾有個溫暖佳節，本次寒冬送暖發放愛心禮金及生活用品予本市低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、獨居老人、特殊境遇家庭及兒少扶助家庭，共1,445戶受惠。

頭份市長羅雪珠前年連任後，再次捐出選票補助金86萬元，要與鄉親一起做福德，也感謝太陽宮管理委員會、恆誼化工、大自然綠化公司、虹橋工程顧問公司、永貞宮、昌勝工程顧問公司、張榮清、綠川工程顧問股份公司、宏佾重機械公司、黃順盛、德源電話事業、昱宸土木包工業、長鈺模具公司、華成鋼模公司、立康生醫公司、林碧嫈、金鋐人力集團、梓耘工程顧問公司及其他公司行號與各界善心人士的捐款，這些愛心善行將化為嚴冬中的暖陽，溫暖寒士們的心房。

頭份市公所設有愛心捐款專戶（戶名：頭份市公所愛心捐款帳戶，帳號：90601-04-009541-1，解款銀行：頭份市農會本會，解款銀行代碼：9060010，備註：捐款人電話）捐贈款用於每年寒冬送暖救助弱勢家庭，市公所會開立收據以供綜合所得稅作捐款扣繳之用，並將捐款芳名錄及支出明細按季公告於公所官網資訊公開區。