2022年爭取連任的高雄張姓里長候選人，將某知名製衣公司謝姓董事長贈送的30件飛行夾克，分送給鄰長後，並把部分外套送給他認為平時熱心公益的里民，結果被檢調認為他涉賄起訴，張極力喊冤，法官發現受贈者中，有人戶籍在南投縣，根據相關事證，判張男和3名里民無罪。

判決指出，台灣某知名製衣公司謝姓董事長在三民區東區生活30餘年，他覺得東區很好，於2019年間召集東區9個里成立「三民東區里長聯誼會」，不分黨派協調行政事務，更擔任「三民東區里長聯誼會」召集人，他為感謝9個里長及各鄰長的辛苦，同時也藉此推廣公司新產品，因此每個里送30件飛行外套，除1件送給里長外，其餘29件則由里長分送給較為辛苦的鄰長。

2022年9月，當時爭取連任的張姓里長候選人把收到的30件防風外套，分別送給自己及鄰長共17件、3位熱心地方公益的里民、身心障礙福利協會工作人員4人、親戚3人，但有2位親戚不喜歡外套顏色所以退回來，所以剩下12件，他再自掏腰包買了7件外套，其中4件是送給協會同仁，另外3件送給親戚。

不過，由於送外套的時間點逼近選舉投票時間，檢調認為他涉嫌賄選，雖然投票結果出爐，張姓里長候選人敗選，但仍依違反選罷法將他起訴。

高雄地院審理時，張極力喊冤，辯稱自己只是把外套送給有需要或是熱心地方公益的人，與選舉無關，且多贈予不具有投票權的人。

法官傳喚多位受贈者出庭作證，有人指張送外套時並未說要支持他，經查有拿到外套的人，除了鄰長外，有8人不具有該里投票權，甚至還有人戶籍在南投縣，只有3人有該里投票權，因此認定如果張男有意行賄，理應將外套送給具有投票權的人，且發送外套時間為9月底、10月初，時序入秋，里內獲贈外套此種物資，尚符合時令及物資之特性，若多餘之外套分送里民，並無特別異常，綜合相關事證，判張男和3名收外套的里民無罪，可上訴。