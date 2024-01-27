曾敬驊挑戰「高山協作」工作。（八大提供）

朱軒洋（左）認真學習高山上的作業。（八大提供）

曾敬驊、朱軒洋主持的八大電視實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》，在最新一集中將迎接第二個任務，前往花蓮擔任山林協作員。朱軒洋上山時體力不堪負荷，笑虧自己做了蠢決定，讓他非常懊悔，「原本想說上山要去沖咖啡，後來我想怎麼帶那咖啡？我還把那兩大袋咖啡豆背在裡面！」。

他一度跟不上大家的腳步，當下心情很有壓力，「在場前輩說讓最慢的走第一個，我就真的先走第一個，我走很慢，但又想加快，只是一加快我就覺得對不起自己的身體，這時候又更瞧不起自己了！」。曾敬驊說，當下的朱軒洋就像有防護罩：「感覺跟他講什麼他就會瘋掉，聽不進去。」

本週曾敬驊和朱軒洋挑戰「高山協作」工作，將帶著小朋友們走進山林，但過程讓朱軒洋險些崩潰，直到山頂才露出笑容，直言當下心裡很多髒話。問及過程中最享受的時光？2人不約而同表示：「沒有小朋友的時候。」

朱軒洋也透露，曾敬驊秒睡功力令他感到佩服，因為當天上山遇上下大雨，「當時後腦杓跟腳都是濕的，經過一夜大雨，帳棚內也濕了，帳篷也很小，但曾敬驊還能秒睡」。

熱情的山林協作員與曾敬驊、朱軒洋無話不談，合照時曾敬驊還遭偷親，突如其來的舉動令他來不及反應。曾敬驊在他們身上學到很多，「我覺得有時候我會面臨一個狀況是，我不知道怎麼自我介紹，相較於他們把最厲害的技能展現給你看，你就會覺得非常有魅力，或許去做一件你最擅長的事情，就讓別人更了解你。」《二呆流浪記之完全大人手冊》每週日晚間10點於八大綜合台播出，公視頻道每週日晚間9點播出。