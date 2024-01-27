明天有一小股冷空氣南下，北部、東半部高溫略降1到2度，清晨水氣仍多，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。下周一（29日）開始氣溫逐日回升，周二（30日）起北部高溫25度以上，中南部接近30度；本周天氣急凍，下禮拜溫暖如夏，就像在洗三溫暖。

中央氣象署指出，明天會有一小股冷空氣南下，北部、東半部高溫略降1到2度，中南部高溫及各地低溫沒有太大變化，清晨水氣仍多，北部、東半部及中南部山區會有局部零星降雨，白天水氣減少，剩下迎風面及山區有降雨機會；清晨若水氣配合，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。

寒冷天氣即將告一段落，吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，下周一至周五東北風減弱，逐漸轉為「高壓迴流」影響的型態，風向偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天溫暖如春。

吳德榮表示，下周二起北部高溫25度以上、中南部接近30度；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。