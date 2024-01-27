新北市就業服務處27日在市民廣場舉辦假日「暖冬就業博覽會」，邀請68家廠商共襄盛舉，提供4623個工作機會，現場包含昇恒昌、台灣無印良品及IKEA宜家家居等攤位都有不少求職者駐足詢問。經統計參加活動達1248人次，投遞履歷1130人次，擬錄用457人，初估媒合率約為40.4％。

勞工局長陳瑞嘉分析，疫後各行各業需求大幅度回升，本次邀請廠商餐飲旅宿跟零售量販業佔了6成，主要是協助廠商年前尋找人才，春節消費檔期奮力拚博，另外還有不少民眾期許在年後順利轉職，也協助他們找到好頭路，年後能夠即刻上工。

就服處補充說明，本次現場除了邀請「銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」設攤宣導外，也邀請「中高齡者及高齡者友善職場認證」的友善企業參與徵才，包含蕭中正醫院、王品餐飲、三澧企業(Mo-Mo-Paradise)及全家便利商店等優質企業，未來也會持續積極協助開發中高齡及銀髮就業機會。

就服也將持續舉辦徵才活動，包含2月21日在中和區公所、2月23日在新北市府6樓大禮堂，3月起更將與新北各大專院校合作辦理一系列的校園徵才活動，歡迎有興趣的民眾及青年朋友前往參加。