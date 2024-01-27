擁有絕佳的判斷能力，不僅能減少麻煩，還能避免走彎路，知名運勢專欄《星座巫師》點名4星座天生頭腦靈光、判斷力強，處理事情精簡俐落，面對任何困難也能從容應對，甚至僅憑一眼就能識破別人的小聰明。

▍水瓶座

水瓶座看起來隨興自在，一副無所謂的樣子，但其實做任何事情之前都會三思而後行，不會意氣用事。水瓶座判斷力強、處事圓滑，當陷入困境時，能憑藉優異的洞察力分析最佳解方，甚至對於別人的小聰明，也能一眼就識破。

▍摩羯座

摩羯座心智成熟、穩重，平時將所有精力放在工作上，之所以擁有絕佳的判斷力，全是經過歲月不斷磨練得到的結果。摩羯在情感方面屬於悲觀主義者，防備心重，想法也很消極，不過若有人試圖欺騙他們，摩羯總能快速看穿對方心思，從不會輕易上當。

▍雙魚座

許多人對於雙魚的第一印象就是不折不扣的「戀愛腦」，但其實他們第六感強，且善於分析，能迅速了解事情始末。雙魚有一雙火眼金睛，看人很準，能一眼分辨誰和自己同一戰線，很難被人唬弄。

▍天蠍座

天蠍座觀察力和判斷力極佳，做任何事情之前都會經過深思熟慮，不會因為外界影響而改變決定，十分有主見。天蠍防備心重，對於別人的小聰明，能透過細微動作找出對方的弱點和動機，早早就有防備，只是不想拆穿，一旦對方觸及底線，天蠍就會迅速反擊，讓對方吃不完兜著走。