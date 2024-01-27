民眾黨主席柯文哲提出邀請藍綠立法院長候選人到黨團說明，但是民進黨立委林俊憲質疑，是一場密室協商，對此，現任立法院長游錫堃表示，拜會是民主政治正常的活動，民主政治就是民意政治，選舉本來就要拜票，不管是鄉長、縣長都是一樣，選總統也是一樣，所以我們這次113席立委大家都有投票權，法律規定是互選產生，必須等到民進黨團完成法定程序才會去拜訪。

游錫堃說，成為院長候選人後，不管對方是贊成民進黨或反對民進黨都應該是拜訪，這都是一個禮貌，只要完成法定程序就可以去拜訪，會再約時間。

傳出國民黨參選立法院正副院長的韓國瑜、江啟臣，預定29日早上將拜訪民眾黨立法院黨團，而民進黨也將在29日舉辦黨團會議，預計提名「游昌配」，被問到當天是否會拜會民眾黨團，游錫堃說，大家各有計畫，國民黨有國民黨計畫，大家是互相尊重，他們早到也沒關係，反正是我們拜訪。

游錫堃透露，已經跟副院長講好，1月29日完成程序，我們就會拜訪，這不只是民主政治的一種禮貌，記得過去老子也說過，聖人無常心，以百姓心為心，善者吾善之，不善者吾亦善之，德善矣。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信矣。

游錫堃強調，連老子在封建時代都這麼說，聖人以百姓的心為心，對我們友善就對他們友善，對我們不友善也要對他們友善，看的出來去拜訪是很正當，雖然黨內有些人不贊成，但是要諒解這是一個禮貌。

至於會不會建議民眾黨公開透明嗎？游錫堃說，現在連約都還沒約，還沒有完成法定程序，完成才會去約，到底他們提出什麼，會再做意見交流，去就是拜票而已，拜託拜託請支持。