針對臉書遭冒名盜用，新北市長侯友宜臉書今貼文表示，他的官方臉書專頁只有一個，唯有經過臉書藍勾勾認證且粉絲人數已經超過67萬人的專頁，才是唯一的官方臉書專頁！

貼文表示，由於近來臉書平台出現假冒侯友宜的臉書帳號，包括大頭貼以及動態內容完全複製正版粉絲專頁貼文，企圖魚目混珠，甚至還以此偽造帳號回覆網友留言「約見面」！對此假冒帳號行為，市府已經向新北警察局報案！提醒大家千萬不要受騙上當！