新國會三黨不過半，2月1日的立法院長副院長選舉備受矚目。民眾黨不分區當選立委黃國昌日前在網紅館長的節目《誰來Talk館》表示，絕對不投給民進黨立委蔡其昌，但他會尊重黨的決議，對此，立法院長游錫堃今受訪表示，113位立法委員都是候選人，要投給誰就是自主性決定，尊重投票人決定。

游錫堃說，至於他是院長候選人、蔡其昌是副院長候選人，都是是民進黨團所決定，蔡其昌先生會不會成為副院長候選人，就像他也還沒成為候選人一樣，一定要完成黨團會議程序才能百分之百確定，確定後會主動向各黨團邀約拜票。

針對近期民進黨立院黨團總召柯建銘炮口對向黃國昌？游錫堃說，一般都是基於國會自主，他平常沒有黨團會議，黨團如何操盤我尊重柯總召的職權；他說，自己就像4年前一樣，成為候選人就去拜票，黨團如何決定完全尊重。

針對民眾黨提出國會改革，拜票時是否會說出自己的理念，游錫堃表示，自己17年前就開始做第二階段憲政改革，等於提出民進黨憲政改革主張，而且很周全，因為現在要改革是五權憲法，事實上有些必須改，李登輝時代把國民大會廢掉等，走到現在大家發現憲政體制還是有問題，實際運作發現不夠理想。

游錫堃說，他17年前就成立憲改委員會在做，如果要學習美國總統制或英國內閣制就有不同的制度，大家知道他是現任院長，對各政黨都尊重意見，本身擔任4年院長，沒有提案權也沒有去參加民進黨團會議。