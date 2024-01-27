即將卸任的不分區立委翁重鈞今天在國民黨嘉義縣黨部感恩茶會上請辭黨部主委。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫表示，過年後發布地方黨部新主委。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今天下午到嘉義縣辦2024總統及立委選舉感恩茶會。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今天下午到嘉義縣辦2024總統及立委選舉感恩茶會，嘉義縣黨部主委翁重鈞當面請辭主委，朱立倫回應「好」，並表示，過年後會發布地方黨部新主委；不分區立委王育敏受訪表示，會與縣黨部合作，共同服務地方民眾。

翁重鈞向朱立倫、侯友宜表示道歉，他說，這次選得不理想，對侯市長感到很抱歉，也要跟候選不分區立委失利的吳亮儀道歉，因為自己輔選不力。

翁重鈞還說，從5月就跟朱主席、立院黨團總召曾銘宗請辭主委，下屆縣長、立委選舉都要提前布局，因此他再次向主席請辭主委。

朱立倫當場說「好」，會後回應媒體時說，國民黨要走內造化，由公職人員兼任地方主管，未來嘉義會請不分區立委兼任黨部主委，過年後會完成安排。

王育敏說，嘉義是我的故鄉，未來會跟縣黨部設服務處，跟黨部一起為地方民眾服務；至於會不會接任黨部主委，王育敏說還沒有討論到這個，但黨部有需要，她是不分區立委，會盡量分攤黨需要的工作。

王育敏還說，未來她跟縣黨部一起服務鄉親，以後會常回嘉義服務，鄉親也會更能看得到她，下周一縣警察局有慰問員警的活動，她會回嘉參與。

侯友宜深深鞠躬向鄉親表示感謝，他並強調，這一代的努力是為了下一代更好，國民黨必須要發掘更多優秀年輕人，給下一代機會，還要更努力獲得下一代、年輕人及中間選民的認同，特別是南部長期一黨執政並不好，要找回下一代對國民黨的信心，未來一定有機會重返執政。