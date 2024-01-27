國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今天下午到嘉義縣辦2024總統及立委選舉感恩茶會，嘉義縣黨部主委翁重鈞當面請辭主委，朱立倫回應「好」，並表示，過年後會發布地方黨部新主委；不分區立委王育敏受訪表示，會與縣黨部合作，共同服務地方民眾。
翁重鈞向朱立倫、侯友宜表示道歉，他說，這次選得不理想，對侯市長感到很抱歉，也要跟候選不分區立委失利的吳亮儀道歉，因為自己輔選不力。
翁重鈞還說，從5月就跟朱主席、立院黨團總召曾銘宗請辭主委，下屆縣長、立委選舉都要提前布局，因此他再次向主席請辭主委。
朱立倫當場說「好」，會後回應媒體時說，國民黨要走內造化，由公職人員兼任地方主管，未來嘉義會請不分區立委兼任黨部主委，過年後會完成安排。
王育敏說，嘉義是我的故鄉，未來會跟縣黨部設服務處，跟黨部一起為地方民眾服務；至於會不會接任黨部主委，王育敏說還沒有討論到這個，但黨部有需要，她是不分區立委，會盡量分攤黨需要的工作。
王育敏還說，未來她跟縣黨部一起服務鄉親，以後會常回嘉義服務，鄉親也會更能看得到她，下周一縣警察局有慰問員警的活動，她會回嘉參與。
侯友宜深深鞠躬向鄉親表示感謝，他並強調，這一代的努力是為了下一代更好，國民黨必須要發掘更多優秀年輕人，給下一代機會，還要更努力獲得下一代、年輕人及中間選民的認同，特別是南部長期一黨執政並不好，要找回下一代對國民黨的信心，未來一定有機會重返執政。
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