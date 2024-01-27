不少人穿羽絨衣禦寒，天天穿難免弄髒，日本家事達人鈴木太太分享正確洗法4步驟，不用花錢送洗，也能獲得乾淨又蓬鬆的羽絨衣，首先是羽絨衣不可搓洗，只能用按壓的方式清洗，以免羽毛結塊；另外最重要的關鍵是只能用低溫烘乾，且烘到七分乾以後，可以將2顆網球丟到烘衣機一起烘，如此一來可增加拍打衣服的次數，使衣服更蓬鬆，也更快乾。

日本家事達人鈴木太太在YouTube影片上分享「清潔羽絨衣的正確方式」，首先要把羽絨衣的拉鍊拉起來，避免清洗時刮傷衣服，接著準備一盆水，將羽絨衣整件浸泡，袖口或領口等比較髒的地方，可用牙刷沾一點洗碗精輕輕刷洗。

洗羽絨外套用這招蓬鬆又乾淨！

鈴木太太表示，髒汙刷洗乾淨後，第二步驟就是不停換水，用「擠壓」的方式將泡沫洗掉，千萬不能搓揉羽絨衣，因為這樣可能會使羽毛糾結成塊。第三步驟很重要，就是要將羽絨衣多餘的水分按壓出來，之後就可以放到洗衣機脫水，但記得時間不可超過1分鐘。

鈴木太太指出，最後一步就是將羽絨衣用衣架掛起來，放在陰涼通風的地方晾乾，通常可能要2到3天羽絨衣才會全乾，切勿為了貪快就讓羽絨衣曬太陽，因為這樣可能導致羽毛變硬或褪色。另外晾乾以後，記得輕輕拍打羽絨衣，讓衣服更蓬鬆。

鈴木太太也說，如果沒時間慢慢晾乾羽絨衣，也可用烘衣機「低溫烘乾」，先選擇低溫烘40分鐘，讓羽絨衣大約七分乾，接著放入2顆網球繼續烘，因為網球可以增加拍打衣服的次數，加快烘乾速度，且用這樣的方式烘羽絨衣，乾了以後會更蓬鬆。