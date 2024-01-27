農業處長陳淑雯（中）與漁會理監事推薦道地新鮮海產。（王志偉攝）

農業處長陳淑雯（中）與漁會理事長張國賢（左三）等理監事舉辦水產行銷，許多民眾都來嚐鮮。（王志偉攝）

年節將屆，花蓮區漁會協助行銷國產漁獲，推出4款海鮮禮盒，有各式鮮魚、透抽、蝦子、烏魚子等搭配，主打本港在地新鮮漁貨，價格幾乎是市價的75折，採限量販售，即日起到2月2日提供宅配到家，也可以到漁會購買，或2月3、4日配合縣府年貨大街擺攤販售。

花蓮區漁會上午在多功能漁業場館前舉辦今年度漁水產行銷，理事長理事長張國賢、常務監事王登義、縣府農業處長陳淑雯也到場參與，討海人出身的漁會總幹事林俊吉，親自「下海」試範演出一場精彩的鬼頭刀殺魚秀，取下鮮肉烹煮，還有油炸小丸子，讓現場民眾嚐鮮！

林俊吉說，鬼頭刀是東部重要漁獲，每年4月到6月最盛產，農曆8月15日過後也會順著黑潮來到東部，鬼頭刀一尾最重可達15公斤，魚刺少，魚肉豐含維生素B6和B12，高蛋白低脂肪，是非常具營養價值的漁產品，吃法簡單，只要新鮮，不論油炸、乾煎或煮魚湯都美味。

農曆春節將近，許多民眾忙著備辦年貨，花蓮區漁會推廣國產漁獲，推4款海鮮禮盒，有「五福臨門」、「六六大順」、「八仙過海」、「十全十美」，依品項多寡分1000、1500、2300到3000元價位，有午仔魚、黃雞魚、馬加魚、黑魽、蝦子、透抽等不同品項。

以3000元的「十全十美」禮盒為例，包含整尾的午仔魚、黑魽、黃金鯧、馬加魚切片等7種魚類，還有一口吃烏魚子、白蝦、花枝丸、虱目魚丸、透抽等，共12種品項，都很新鮮、好吃、好料理。

林俊吉說，海產漁貨禮盒主打當地現撈的漁貨，薄利多銷，回饋給消費者，每樣產品幾乎都是市場價格的75折，從即日起開放民眾預訂，因為限量限定賣完為止，保證魚肉品質決不囤貨，歡迎民眾先訂先贏！

27日的水產行銷活動現場也提供各式新鮮漁產品嚐以及親子手工藝活動教學，吸引許多家長及小朋友在寒風下前來參與，感受漁會精心安排的活動，場面十分熱絡。