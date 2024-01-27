為因應數位趨勢、青年網路使用習慣，勞動部除了各地青年職涯發展中心及公立就業服務機構提供實體服務外，在新冠肺炎疫情起更提供18歲至29歲的青年免費的線上「Youth職涯就業諮詢平台」，原本規劃3年提供6700個名額、但實際上卻有9900人次申請1對1諮詢，團體講座也有1677人次參加，因此規劃明年再增加預算，盼協助更多青年。

18至29歲青年可透過「Youth職涯就業諮詢平台」預約「線上1對1視訊職涯諮詢服務」或參加多人的「團體線上諮詢講座」，前者每人每年最多可預約3次，每次諮詢時間為50分鐘，還有個案管理員會聯繫青年關懷追蹤，提供延續服務，後者則有「職涯發展」及「產業趨勢」等講座。

「無論在學或畢業都可使用」，勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示，選擇1對1諮詢的青年最多人選擇「探索職涯目標」、「履歷自傳診斷」次之，第三則為「提升面試技巧」，透過引導式詢問青年未來規劃、資訊搜尋、做好準備等，讓青年更清楚其人格及所學，並確認目標工作是否符合其志向。

吳淑瑛說，原本規劃一對一諮詢3年為6700人次，但實際上卻有9900人次使用，因此未來將爭取更多預算，協助更多青年探索職涯。