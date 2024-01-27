幻藍小熊成軍半年登上小巨蛋開唱。（天空娛樂提供）

GENBLUE幻藍小熊「攻蛋」成就提前解鎖！繼跨年夜挑戰台中水湳公園萬人戶外場地後，近期人氣紅不讓的GENBLUE幻藍小熊再獲除夕夜指標性節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》邀請登上台北小巨蛋，成軍僅半年的她們一次「解鎖」登紅白除夕夜及攻蛋雙成就，平均年齡僅18歲的美眉們得知能踏上小巨蛋開心得齊聲歡呼，團長容容更激動紅眼眶，「能帶著妹妹們一起在小巨蛋舞台上表演，光想就會起雞皮疙瘩」。

值得一提的是，為了初登小巨蛋獻除夕「首夜」，原定上週末結束專場演唱會就飛韓國提前為練習生訓練提前暖身的GENBLUE幻藍小熊決定自宮行程，專心準備這次難得的「紅白攻蛋之旅」，為此 經紀公司「天空娛樂」甚至 為她們打造「紅白」特訓，提前半個月做肢體、舞蹈、說話、唱歌等全方位練習及上課，讓九位團員能習慣小巨蛋碩大舞台的氛圍，「天空娛樂」三位高層-王維皓、于傳勇、金智湖更親自授課，讓團員各個無不戰戰兢兢，提前感受到韓國出道行前的震撼教育，讓幾位美眉們苦笑說：「皮要繃很緊！」

這次GENBLUE幻藍小熊登紅白除了在與觀眾互動玩遊戲陪守歲外，還準備了一段精彩絕倫舞蹈秀準備讓大家感受到冠軍女團的超強舞力；而每個團員在為首次攻蛋積極準備練習之餘，最讓她們開心的莫過於能在「紅白」與許多自己的偶像前輩同台，其中最讓她們期待的就是希望能在後台看到韓國人氣女團LE SSERAFIM，9位美眉都默默打開「追星」雷達，「光是能近距離看到她們就值得了」。