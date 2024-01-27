F-16戰機將如何幫烏克蘭

烏克蘭空軍司令發言人伊格納特（Yuriy Ignat）說，縱使歐洲國家捐贈了F-16戰機，基輔目前也不準備接收，因為他們目前缺乏必要的基礎設施，還有合格的飛行員來操作。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，正如伊格納特在烏克蘭拉達電視（Rada TV）頻道露面時所說的，許多歐洲領導人都表示，願意提供基輔這些戰機。然而，目前這對烏克蘭來說，並不是可行的對策。

伊格納特指出，除了戰機顯見的要求外，還需要能支援F-16的相容基礎設施。此外，缺乏訓練有素的飛行員，使問題變得更複雜。 他並強調，「這不是擁有戰機那麼簡單的問題。我們說的是需要集適合的環境、設備齊全的機場，尤其是訓練有素的飛行員等航空大成。」

儘管各方不斷在推測，烏克蘭何時可能取得西方飛機，但伊格納特並未提出具體的時間表。而丹麥國防部也表達了類似的觀點，並澄清說，交付戰機主要取決於烏克蘭飛行員是否準備就緒，以及當地是否建立了足夠的後勤和維修戰機等基礎設施。

據美國媒體引述五角大廈一名高級軍官的話說，烏克蘭飛行員還不具備駕駛F-16作戰的能力。他們正在接受培訓，而據美國軍方官員估計，或許到2024 年夏末，會有更多烏克蘭飛行員會準備好駕駛這款戰機。

如丹麥和比利時等國都提供F-16，表達出強烈支持烏克蘭飛行員利用它們受訓。而丹麥訓練中心使用的一直是F-16，至於比利時提供的戰機也會很快加入計畫，以加強訓練烏克蘭飛行員。

而來自丹麥、英國和其他西方國家的消息人士透露，烏克蘭空軍的6名飛行員目前正在丹麥領空汲取F-16的實際操作經驗。此外，大約還有十幾名飛行員正在英國接受陸上訓練，首先就是學英語，因為這是他們未來執行任務時至關重要的語言。

丹麥和比利時一樣，也在等洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製造的第4批次（Block 4）F-35機隊到來。然而，「更新技術3」（TR-3）軟硬體的複雜整合卻導致交付延誤。而丹麥和比利時的最終目標，就是用它們來汰換老舊的 F-16機隊。