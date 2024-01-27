CASETiFY 與人氣動畫《咒術迴戰》推出聯名商品。（CASETiFY 提供）

CASETiFY 推出以特級咒物獄門疆打造的珍藏版 AirPods 保護殼。（CASETiFY 提供）

CASETiFY 日前宣布與人氣動畫《咒術迴戰》推出聯名商品，其中最受討論的就是封印五條悟的特級咒物「獄門疆 」AirPods Pro保護殼，還內附五條悟的 AirPods Pro 保護殼，就像封印住有最強咒術師般保護你的耳機，另外還還原出動畫中人氣角色兩面宿儺手指Apple Pencil筆套，超逼真的設計咒術粉一定要收藏起來。

宿儺apple pencil筆套。（CASETiFY 提供）

CASETiFY 與人氣動畫《咒術迴戰》推出聯名商品。（CASETiFY 提供）

這波聯名系列也推出多款以動畫中經典元素與角色為靈感所打造的獨家電子與生活配件，包含虎杖悠仁、兩面宿儺、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇、七海建人等角色款式配件，亦可入手符咒、咒術天賦等動畫經典圖案設計，其中還有一款全新獨家殘穢熱感手機殼，只要透過冷熱物體觸碰便可在黑色熱感表面上留下暗紫色的印記，模擬咒力殘穢。

CASETiFY 與人氣動畫《咒術迴戰》推出聯名商品。（CASETiFY 提供）

本次聯名系列包含各代 AirPods 保護殼、Apple Watch 錶帶、 iPad 保護殼、MacBook 電腦保護殼、磁吸式無線充電盤、MagSafe 磁吸配件與手機背帶，另，凡購買《咒術迴戰》聯名系列產品，即可隨機獲得包含虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟等人氣咒術師獨家聯名收藏卡一張，該系列將於31日起在台灣官網、實體門市飯盛，聯名限量收藏卡也將於門市、官網同步贈送。