金門縣林務所「迎新春假日花市」活動今登場，各式年節應景花卉應有盡有，洋溢節慶歡欣喜氣。(于家麒攝)

金門縣林務所「迎新春假日花市」活動今登場，各式年節應景花卉應有盡有，洋溢節慶歡欣喜氣。(于家麒攝)

金門縣林務所「迎新春假日花市」滿額摸彩活動，由縣長陳福海(右)抽出多位幸運兒，抱回充滿喜氣的應景盆栽獎品。(于家麒攝)

縣議員周子傑(左一)現場加碼5千元獎金提供做為彩品，為活動掀起另一波高潮。(于家麒攝)

縣長陳福海(左)鼓勵林務所長鄭向廷(右)，應多辦這種適合親子全家出遊的活動，提供地區兒童及家長一個假日遊憩的好選擇。(于家麒攝)

喜迎金龍年，今年林務所再次與金門縣書法學會合作，由50位書法大師分別於除役的大酒甕上揮毫創作成「酒香藝文大道」。(于家麒攝)

縣長陳福海也現場展現書法功力，寫上「吉祥安康」應景的賀詞，祝鄉親新的一年都能夠平安順遂。(于家麒攝)

縣長陳福海(左一)也現場展現書法功力，寫上「吉祥安康」應景的賀詞，祝鄉親新的一年都能夠平安順遂。(于家麒攝)

金門縣林務所園區內有設置有適合親子遊憩的遊樂設施，歡迎鄉親闔家過年期間一起來走春。(于家麒攝)

農曆春節即將到來，金門縣林務所每年在年節前都會舉辦的「迎新春假日花市」活動也在今(27)日熱鬧登場，今年共邀集11家在地花卉園藝業者、5家美食業者及13個公務宣導單位共襄盛舉，一早活動剛開始便湧入數百位民眾到場選購各式年節應景花卉；現場也舉辦捐發票給金門家扶中心兌換小禮物公益活動，吸引民眾熱烈參與。而設置於小木屋廣場前的充氣城堡更受小朋友們喜愛，許多親子也趁著些微回暖的好天氣出遊踏青，共享天倫之樂。

今年喜迎金龍年，林務所再次與金門縣書法學會合作，由理事長徐心富率領50位書法大師分別於除役的大酒甕上揮毫創作，縣長陳福海也現場展現書法功力，寫上「吉祥安康」應景的賀詞，祝鄉親新的一年都能夠平安順遂，加上50組別具趣味的「龍喜為你」、「屁孩殺手」等創意梗語，吸引逛花市的民眾爭相上前合照搶拍；園區路口2排酒甕上繪製的兩條金龍，搭配酒香藝文大道上書法大師賣力揮毫的情景，為活動增添濃厚的春節氣息，現場花香、墨香隨風飄揚，洋溢節慶歡欣喜氣。

陳福海表示，感謝林務所同仁在農曆年前特別精心籌備這麼豐富的市集活動，讓鄉親能在舒適的環境下盡情採購各式年節應景花卉，還特別準備了充氣城堡、氣球表演等，讓小朋友們開心的遊玩度過歡樂寒假；他也鼓勵林務所長鄭向廷，像這種有意義、又適合親子全家出遊的活動，在情況允許下應該多辦、甚至可以每個月辦一次，提供地區兒童及家長一個假日遊憩的好選擇。

林務所長鄭向廷則表示，假日花市與酒香藝文大道活動長久以來深獲鄉親好評，假日花市除了提供應景的花卉、盆景供鄉親選購；滿額摸彩活動更讓許多中獎者充滿喜悅，另也特別感謝縣議員周子傑現場加碼5千元獎金提供做為彩品，為活動掀起另一波高潮。

鄭向廷另強調，今年林務所特別與在地公益團體-金門家扶中心合作，鄉親也帶著發票熱情參與捐做公益，在農曆春節假期前凝聚社會大眾愛心，一起共好；而林務所目前也正加緊腳步為農曆年節的布置做準備，歡迎鄉親過年期間一起來走春。