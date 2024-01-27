承億酒店指出，今天住房率超過9成，2梯次遊艇額滿，活動期間平均住房率約8成。（柯宗緯攝）

漢神百貨建築外牆上投影「漢神雙鴨」，與港灣的雙鴨本尊相互呼應。（柯宗緯翻攝）

漢神百貨應景送小鴨限量紅包袋，2月1日起憑全館單筆100元消費發票＋漢神Plus App即可兌換。（柯宗緯翻攝）

高雄翰品酒店黃色小鴨住房專案鴨點饗宴雙人份有翰品潮味碟、蘿蔓鴨皮片皮鴨、櫻桃鴨腿剁盤、栗子芋頭鴨煲、雪菜鴨米粉湯、黃色小鴨芝麻包、雞蛋布丁。（柯宗緯翻攝）

大立百貨外牆LED帷幕打造「黃色小鴨來踩點」。（柯宗緯翻攝）

黃色小鴨27日游進高雄愛河灣，吸引數萬人爭睹。高雄飯店、百貨業者摩拳擦掌出招吸客，搶攻萌商機。承億酒店今力邀台灣小姐泳池畔走秀，宣傳「萌遊港灣」住房專案；高雄翰品酒店推「黃色狂潮鴨點饗宴」住房專案；漢神百貨推出全台獨家超萌的官方授權黃色小鴨帆布提袋。

承億酒店是高雄唯一擁有自家專屬私人遊艇的五星級飯店，推出「萌遊港灣」住房專案，搭專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨。今力邀第12屆台灣小姐后冠林沛瑢領銜其他9位獲獎人，在24樓高空無邊際泳池畔旁舉辦走秀、戲水。業者指出，今天住房率超過9成，2梯次遊艇額滿，活動期間平均住房率約8成。

高雄翰品酒店推出「黃色狂潮鴨點饗宴」住房專案，雅緻雙人房3299元起，入住即可品嘗港都茶樓超人氣一鴨四吃鴨點饗宴套餐，以及可愛的黃色小鴨甜點。業者表示，年假整體訂房率逾7成，加上「黃色小鴨」重磅回歸，預估能帶動農曆春節前後至高雄的旅遊人潮，業績將成長1至2成。

漢來美食旗下餐飲品牌也推出一系列「黃色小鴨」專案，其中漢來大飯店10樓的「紅陶上海湯包」、「精緻海鮮火鍋」和「翠園粵菜餐廳」推專屬黃色小鴨的用餐優惠，消費者只需出示與愛河灣黃色小鴨的合照，即可享受用餐95折優惠。此外，11樓「PAVO餐酒館」出示與黃色小鴨合照，可享原創調酒買1送1優惠。

漢神百貨建築外牆上投影「漢神雙鴨」，與港灣的雙鴨本尊相互呼應，還推出全台獨家「超萌來襲 漢神x黃色小鴨官方授權提袋」399元加價購，限量150份，前100份還加贈黃色小鴨帽及漢神百貨100元餐飲券。另應景送小鴨限量紅包袋，2月1日起憑全館單筆100元消費發票＋漢神Plus App即可兌換。

高雄地標大立百貨近期引進全台最大唐吉訶德、無印良品引爆市場話題，這次LED外牆打造「黃色小鴨來踩點」，即日起至2月20日在B館7樓特別推出泰國Big-c量販店之稱「泰想念泰國物產展」，全館500元以上發票即可到泰國物產結帳櫃台換取限定小禮物。

福容高雄店推出三種房型的黃色小鴨住房專案，面愛河景、或是面高流港灣，享福會員享會員價，親子出遊可再加贈一位150公分以下的兒童免費入住。穿著黃色服飾，在田園咖啡廳可享9折優惠。