嘉義市長黃敏惠揪大家路跑健身顧健康。（廖素慧攝）

許多民眾今天起早參加嘉義城隍廟「與神同行」路跑健行活動。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟與建設公司合辦「與神同行」路跑健行活動，27日在嘉義市立棒球場大門廣場，由市長黃敏惠鳴槍開跑，逾2000名民眾起早健身，主辦單位提撥部分報名費購買愛心餐發給社會扶助團體，參賽者每報名1公里，主辦單位就捐贈1元給弱勢。

黃敏惠表示，農曆年節將近，大家忙著大掃除之餘，也要顧健康，相揪來路跑健身很好，感謝城隍廟號召各界舉辦諸多有意義的公益活動，祝福所有人在神民護佑下互相加油打氣，以滿滿健康的能量迎向未來。

黃敏惠鳴槍後，城隍爺和范謝將軍開路起跑，帶著報名12.3公里的民眾率先出發，沿路消災祈福。邱小姐帶兒子首次參加路跑活動，雖然一早起來天氣非常寒冷，但小朋友還是很興奮能體驗路跑的樂趣。

回嘉義探望雙親的許先生經常帶著小孩參加路跑活動，他認為有沒有得名是其次，最重要的是可以親子一起運動。

嘉義城隍廟指出，此次活動分3組，有2.5公里的歡樂健走組、5.2公里的趣味祈福組和12.3公里的開運發財組。

路跑的折返信物是城隍爺、媽祖加持的平安符，完賽獎章是行銷公司設計及法師開光加持的開運鎖財金龍牌。

活動現場結合36個公益、慈善及弱勢團體舉辦愛心市集，有50攤的特色美食，還有擲聖杯、捐白米等公益趣味競賽，吃喝玩樂做愛心。