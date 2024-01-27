藝人炎亞綸沉寂7個多月後復出，面對媒體追訪快閃。(林欣儀攝)

去年遭網紅耀樂指控偷拍、硬上的藝人炎亞綸，在沉寂7個月後，繼日前現身台大醫院雲林分院尾牙活動，27日又出現在台中新光三越為自家品牌代言、擔任一日店長，氣色不錯的他認為這不是復出，並表示「不急著兵兵乓乓要跟大家見面」、「老天怎麼安排，這條路就怎麼走」，他也坦言前陣子「改名轉運」。

炎亞綸代言的品牌櫃位前擠滿約200名粉絲，有人一早5點就來排隊，而身穿黃色衣服的他一現身，立刻引來許多粉絲尖叫，他說，自己一直沒有走，但睽違7個多月再見到粉絲，心情平靜很多，知道大家都很理解自己，也沒有想太多。

主持人笑著問炎亞綸現在「滿血復活的程度到幾趴？」他回說「我之前有失血嗎？嘴唇發紫嗎？」接著又說，沒有認真去想過這題，之前其實也沒有停下來，一直在做很多的事情，計畫也沒有被打擾，一直希望可以做貢獻社會的事情，不是因為復出，「但要這樣說也可以啦！」

炎亞綸接著與粉絲大玩互動遊戲，被問及品牌老闆名字時，他坦言前陣子將名字吳庚霖改為「吳秉孺」，還笑說「改名轉運！」甚至被問到2024龍年計畫，他還說龍年要去點燈，去年忘了點，今年要點滿。

炎亞綸也說，自己在龍年沒有什麼特別的規畫，像這樣的活動都是前年的計畫，很多事情看起來很快速、及時，但背後籌畫很多時間，目前沒有對未來做什麼特別的規畫，也不急著要「兵兵乓乓」的跟大家見面，看老天怎麼安排、這條路就怎麼走，自己也有其他規畫，但會盡可能的陪伴大家，不管是用什麼形式。