58歲的《鋼鐵人》男星小勞勃道尼今年以作品《奧本海默》暌違15年再度入圍奧斯卡最佳男配角。近期他接受外媒專訪，提到得知入圍當下在做的事，他笑說：「當時是個平靜的早晨，我正在下樓梯，並且遇到了我家的貓以及我太太，她什麼也沒說。」雖說是平靜，但小勞勃道尼也馬上跑到「奧本海默演員」群組，傳訊息跟大家慶祝入圍13項大獎的好心情。

小勞勃道題透露，《奧本海默》的眾演員群在合作過後都建立了像摯友一樣的交情，所以才有了一個大家都在內的訊息群組。此外，他還很震驚愛蜜莉布朗竟然是首次入圍奧斯卡，他笑說：「我猜公布名單的當下，她正準備帶孩子去上學，也許她老公約翰會先得知消息，並把她從其他家長群旁邊拉開，並且告訴愛蜜莉這個好消息。」

另外，小勞勃道尼也感嘆，他其實在31年前就以作品《卓別林與他的情人》提名奧斯卡最佳男主角，當時的他有著風流倜儻的外貌及優秀的才華，但當年敗給了資深演員艾爾帕西諾。事隔多年，他再看這一段，卻覺得：「當年如果得獎，可能才是最糟的。」小勞勃道尼少年得志，入圍影帝那年才28歲，後來誤入歧途，吸毒、酗酒都沾上邊，甚至一度身陷囹圄。後來是靠身邊不少朋友的支持，並且在對的時間遇上了《鋼鐵人》的劇本，才重振旗鼓走到今天。