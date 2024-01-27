屏縣府深入33個鄉鎮挖掘在地人才知道的隱藏景點，編輯成《屏東SOLO》專書，縣長周春米27日推出首部一共4冊，讓民眾深度「蒐羅」隱藏版屏東，累積屏東值。（謝佳潾攝）

縣府交通旅遊處表示，《屏東SOLO》專書首部4冊實體書預計3月上架，電子書也將上架供民眾免費線上閱讀，電子書與實體書內容一樣，唯一不同的是實體書附有手抄紙張。（謝佳潾攝）

因應疫後旅遊新趨勢，屏縣府深入33個鄉鎮挖掘在地人才知道的隱藏景點，編輯成《屏東SOLO》專書，縣長周春米27日推出首部一共4冊含括里港、萬丹、枋寮、車城等11個鄉鎮，另22個鄉鎮將於明後年接續問世，讓民眾深度「蒐羅」隱藏版屏東，累積屏東值。

周春米指出，為推廣深度屏東旅遊，去年起縣府團隊開始以深入地方、訪問在地、感受文化、品味生活等4大主軸出發，盤點屏東33個鄉鎮的在地故事與人文風情，整理成《屏東SOLO》專書，期望透過在地的文化故事，感動旅人、共鳴在地，讓更多的人透過不同的視角來認識屏東，讓屏東的厚度透過書籍被旅人收藏、探訪，累積屬於在地的「屏東值」。

周春米說，《屏東SOLO》專書共有3部，每部介紹11個鄉鎮，將屏東33個鄉鎮分成3年輪番上陣，而首部有4冊，分別有屏北篇的里港、高樹、鹽埔，屏中篇的萬丹、新園、崁頂，以及屏南篇的枋寮、枋山、獅子、車城、牡丹，每個鄉鎮都是首獨創曲，希望每位來訪的旅客都化身收藏家，「蒐羅」專屬屏東在地的故事。

縣府交通旅遊處表示，《屏東SOLO》專書首部首刷推出1000組，4冊實體書預計3月上架，電子書也將上架於屏東縣政府網站供民眾免費線上閱讀，電子書與實體書內容一樣，唯一不同的是實體書附有手抄紙張。

交旅處說，每本書都附上手抄紙張，紙面是使用各鄉鎮的意象產物製作，並配上一段說明文字，作為讀者認識每一鄉鎮的引言，每一張紙都是純手工製作，為的就是要收到的人感受到屏東多向度的熱情。

交旅處強調，每本書除收錄地方景物、店家地圖外，還貼心地附上QR碼，讓民眾隨點隨出發，一書在手，旅行不愁，歡迎大家用實際走訪，累積屏東值。