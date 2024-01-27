2024年第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽27日在台南市立橄欖球場盛大開幕，共有來自國內外11支高中隊伍報名參賽。（市府提供／洪榮志台南傳真）

2024年第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽27日下午在台南市立橄欖球場盛大開幕，共有來自國內外11支高中隊伍報名。其中，今年元旦才剛遭遇大地震的日本石川縣，也有鶴來高校組隊參加，市長黃偉哲與義大醫院院長杜元坤共同開球後，特別向石川縣的小選手表達慰問，並期盼石川縣早日從震災中復原。

首屆元坤盃賽事由市府與台南市杜元坤橄欖球運動發展協會共同主辦，邀請來自國內外11支高中隊伍參賽。今天除了開幕典禮外，還安排15場高中組賽事，以及6場國中組表演賽，為觀眾帶來許多橄欖球的熱血碰撞。

黃偉哲除熱烈歡迎所有選手聚集台南、同台競技，也感謝杜元坤投入大量心力與金錢，致力發展橄欖球運動，精神令人欽佩，並希望來自國內外的隊伍，都可以在台南的球場，不僅切磋球技，也交流友誼，一起提升橄欖球運動風氣。

黃偉哲還認為，今年是台南400，是台南市回顧歷史、展望未來發展的重要里程碑，希望在體育、國際交流都有更好的發展，歡迎所有國內外的參賽隊伍，可以再度來到台南，共同參與今年一整年的精彩活動。

首屆元坤盃11支參賽隊伍，包括：台南市的長榮中學、台南一中、六信高中與基隆市八斗高中、宜蘭縣羅東高工、新竹市香山高中、台北市建國中學、新北市竹圍高中、桃園市觀音高中，以及日本石川縣鶴來高校、韓國木浦市天安五城高中。

市府體育局也期待選手們能夠展現運動家精神，奮力拚搏，為自己的隊伍贏得榮耀，並希望這場盛大的橄欖球盛事，能夠在台南掀起一波橄欖球熱潮。