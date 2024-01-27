立法院正副院長選舉2月1日登場，民眾黨主席柯文哲出招，要求藍綠候選人到黨團溝通或座談，國民黨韓國瑜、民進黨游錫堃都表示會去拜訪、拜訪。媒體人黃揚明則翻出4年前立法院長選舉前後，游錫堃曾3度拜會民眾黨團和柯文哲，當時柯文哲還說出「新潮流賴清德不錯阿」。

黃揚明今(27日)在臉書貼出數張照片，指出2020年大選結束後，1月23日小年夜，要競選立法院長的準立委游錫堃前往民眾黨中央黨部拜會民眾黨主席柯文哲；1月31日，游錫堃、蔡其昌聯袂拜會民眾黨團、時力黨團尋求支持；2月1日第十屆立委就職，游錫堃獲得73票(含民眾黨、時力支持)，與蔡其昌當選立法院正副院長；2月7日，游錫堃拜會民眾黨團謝票。

黃揚明總結，四年前游錫堃為了尋求院長支持，拜會民眾黨的次數，選前2次、選後1次。黃也翻出新聞資料，當時柯文哲受訪時曾說「新潮流賴清德也不錯啊」。

黃揚明今也在政論節目《週末大爆卦》表示，游錫堃4年主動去拜會民眾黨，這代表要選院長的人，本來就會去拜票，民眾黨不需要邀請游錫堃也一樣會去，4年前國民黨是因為只有三十多席，不可能選上院長就沒有去拜會拉票。且當時游錫堃是先去找柯文哲、再去找民眾黨團。

黃解釋，4年前民進黨過半，游錫堃不需要靠小黨也能當選院長，但如果把民眾黨、時代力量黨團都搞定，這樣結盟會讓國民黨被邊緣化，所以過去四年來，會看到民眾黨在疫情中後段，才開始認真監督執政黨。

游錫堃2020年1月23日拜會民眾黨，雙方致詞並接受媒體提問後，進行約10多分鐘的閉門會談。據《中時》報導，柯文哲表示，他和柯建銘一直是很好的朋友，已私下拜託柯建銘多多幫忙，在立院，只要合法、合理、符合台灣整體利益的事，都可以合作。媒體問到柯文哲過去對新潮流的批評，游錫堃說，過去柯文哲沒在他面前抱怨過新潮流，對這方面並不了解。柯文哲僅表示新潮流中賴清德不錯，接著就不願多談，要媒體問其他問題。至於是否組成白藍在野大聯盟？柯文哲諷：「藍白拖是打蟑螂用的」。