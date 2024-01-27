日前記者會上監製葉如芬、郝柏翔及導演王鼎霖率領「4名大盜」竊盜集團陳柏霖、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙及女主角蔡思韵盛裝出席，聲勢浩大。（甲上娛樂提供）

為感謝高雄在地企業對電影《還錢》投資大力支持，首映會明（28）日起從高雄大遠百威秀影城起跑。（甲上娛樂提供）

2024龍年賀歲片《還錢》集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁等大咖，電影將在2月8日小年夜全台上映。為感謝高雄在地企業對《還錢》投資大力支持，主創影人大隊人馬特別南下，首映會明（28）日起從高雄大遠百威秀影城起跑，期望票房能從南到北紅紅火火。

《還錢》是億萬監製葉如芬領軍的華能國際娛樂首部電影，由《第九分局》導演王鼎霖發想原創故事並參與編劇、執導，劇情圍繞在陳柏霖領軍的「4名大盜」在小年夜悄悄執行了史上最大金額10億元竊盜案，卻遇上黑吃黑，引發一連串驚險刺激卻又笑料百出的「搶錢容易還錢難」故事。

日前記者會上監製葉如芬、郝柏翔及導演王鼎霖率領「4名大盜」竊盜集團陳柏霖、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙及女主角蔡思韵盛裝出席，聲勢浩大。為了呼應片中的還錢金額高達10億元，眾人共手持8把發財噴鈔槍進行「豪灑10億鈔票雨儀式」，為電影上映祈求好兆頭，預祝票房大發。

此外，為感謝高雄在地企業對電影《還錢》投資大力支持，首映會明（28）日起從高雄大遠百威秀影城起跑，包括監製葉如芬、郝柏翔、導演王鼎霖、演員蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、草爺、大飛吳志慶等將出席，期望票房能從南到北紅紅火火、一路節節上升，投資方也致贈鈔票花束，祝福票房大賣。