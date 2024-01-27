文化部針對16至22歲所發的成年文化禮金，依規定不能用於電商平台或線上課程，在寒假期間博客來則推出「博客來書展」，打著「6萬本圖書1折起、2萬本電子書7元起」的超低折扣吸睛，出版業者和獨立書店卻對於以低價搶市再次搖頭。財經作家王志鈞則建議文化幣應參照「平方募資法」，讓弱勢小店與大的文創商店有機會平均分配資源。

出版業界看到博客來標榜破盤折扣多認為把文化商品過度廉價，對產業長久而言絕非好事，也有人認為這是電商折扣戰的延續，但實則為年終與出版社合作的清倉特賣，1折多是外文書和簡體書，繁體中文書則是5折清倉也有出版業者表示，有的書版權即將到期，若沒有清倉機會庫存太多也是等死，但大多業者仍認為以折扣吸睛並不會成為文化產業起死回生的機會。

財經作家王志鈞與獨立書店「純良社」則是提出新的合作模式，書店既不打折，又能像「文化幣」般買文創服務，即是以書代幣，凡是在純良社購書兩本的讀者便送現金2000元的抵用券，可用來預約王志鈞的八字問事。或是以書取代門票，任購一書便可在書店聽王志鈞說書。

「請作者辦活動，粉絲見到作者本尊，又拿到簽名，代價只是一本不打折的書價，這沒有比到小巨蛋花大錢聽巨星演唱會值得嗎？」王志鈞表示，這樣的實驗是提高附加價值的書店服務，也教育讀者應該好好尊重文化人，勿把文化商品或服務廉價化。

王志鈞並表示，文化部推動的文化幣應參用「平方募資法」，基於平方投票計算與分配資金，讓資源分配更平均。他指出不彷從供需兩端一起補助，供給端讓消費者做文化評分，然後依照給分高低按分數補助；需求端是讓消費者可以評選特色服務、特色商品等，並可獎勵評選者摸彩。王志鈞表示，透過如獨音書店這樣的店家篩選好物並吸引人氣，避免民眾拿文化幣卻是買寫真集等書刊。