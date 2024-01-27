代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，26日在「2024總統立委大選台北市感恩茶會」中提到，這次大選蔣萬安幫他全台跑透透，長得帥、國語又講得好，風靡全場，站在他旁邊根本比他還像總統候選人，當下站在一旁的則蔣萬安頻頻揮手表達不敢。27日受訪時再被問到該議題，蔣萬安則笑著反問「侯市長也加入人力銀行的行列嗎？」並表示讓台北市不斷的進步，是他現在的責任。

國民黨台北市黨部26日舉行謝票茶會，黨主席朱立倫（左）、2024總統參選人新北市長侯友宜（中）、台北市長蔣萬安（右）及多位立委當選人皆到場，侯致詞時提到，他謝謝台北市長蔣萬安全台灣走透透，為他和國民黨提名的立委候選人拚戰到底，他在蔣旁邊，想讓蔣變總統候選人。（郭吉銓攝）

國民黨於2024選戰中，雖然重新拿回國會第一大黨，但總統選戰卻未能實現政黨輪替。此時2028年總統大選由誰接棒也成為話題，外界對於台中市長盧秀燕、蔣萬安的呼聲最高。侯友宜26日在「2024總統立委大選台北市感恩茶會」中提到，這次大選蔣萬安幫他全台跑透透，長得帥、國語又講得好，風靡全場，站在他旁邊根本比他還像總統候選人，這也讓在一旁的蔣萬安連忙揮手表達不敢，朱立倫則鼓掌表示贊同，引來全場大笑。

國民黨台北市黨部26日舉行謝票茶會，黨主席朱立倫（右四）、2024總統參選人新北市長侯友宜（右三）、台北市長蔣萬安（右二）、黃呂錦茹（左二）及多位立委當選人皆到場，場面溫馨。（郭吉銓攝）

蔣萬安27日下午前往台北車站地下街發放發財金，會前接受訪問時被問到該議題，蔣萬安則笑著反問「侯市長也加入人力銀行的行列嗎？」蔣萬安說，侯友宜其實對大家談得很好，他面對輸贏最重要的就是態度，他現在的態度就是把新北市治理好，這是他的責任，「而把台北市相關的市政推動的順利，讓台北市不斷的進步、建設越來越好，這也是我的責任。」

至於外界分析國民黨若在兩岸論述上不改變，未來選舉仍會悲觀？蔣萬安則表示，理解也尊重這樣的聲音，相信黨內都會有充分的討論，選舉其實是各種不同的因素綜合的結果，任何議題路線的討論，其實都還是要回到民眾的生活是不是過得更好這個問題上，相信國民黨內所有從政的夥伴，包括我或是縣市首長，都是朝這個目前努力。