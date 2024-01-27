民眾黨主席柯文哲選後第2場小草感恩見面會，27日下午在台中市大里區健康公園登場，柯文哲與夫人陳佩琪、吳欣盈、蔡壁如齊聚，儘管天候不佳，偶爾還飄起細雨，仍湧入上千人到場，針對有意競逐立院正副龍頭的國民黨韓國瑜與江啓臣，29日將拜會民眾黨，柯文哲表示，因行程早就安排，不一定會出席。

上午柯文哲與蔡壁如共同出席在彰化舉辦的「中部感恩餐會」，兩人相談甚久，打破外界不和傳聞，針對談話內容，柯文哲受訪表示，我們談了很多，主要針對未來台中布局，至於是否讓蔡壁如擔任中央委員，柯文哲也解釋，2月1日黨內立委上任，都是當然中央委員，2月7日會召開實體會議，必須等新的中央委員會成立後再作討論。

針對政論節目名嘴爆料黨內事務，柯文哲語帶調侃表示，昨天黨內有討論，再也不能允許名嘴每天在節目鬼扯，有的酒駕被停職，還有輔導候選人輔導到汽車旅館去，結果還是每天在政論節目鬼扯，決定以後該告就要告。

關於韓國瑜與江啟臣決定29日上午拜會民眾黨，是否會出席？柯文哲說，我行程早就安排好了，但我主張黨團還是應該要獨立作業、分工合作，立法院將來還是要交由他們（8席立委），我不一定會出席」。

柯文哲表示，爭取立院正副龍頭的候選人，他們要爭取選票最大化，要來拜訪是合理的，因爲藍綠陣營都有朋友，紛紛透過各種管道來接觸，我們也是受不了，才決定乾脆開大門走大路，歡迎國、民兩黨候選人來說明，還是採閉門會議，大家面對面說清楚，結束後再接受媒體採訪，駁斥自抬身價。