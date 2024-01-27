國民黨今天到嘉義市辦感恩茶會，朱立倫、侯友宜、黃敏惠與黨職幹部、民眾一起加油。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今天下午到嘉義市辦2024總統及立委選舉感恩茶會，兩人都認為國民黨要團結一致，繼續改革，栽培年輕人，朱立倫還以這次拿全國最高票當選立委的洪孟楷為例，揪嘉義市長黃敏惠一起培養年輕優秀的人才。

朱立倫說，洪孟楷在新北市第一選區拿到15萬8596票，是這次立委選舉全國第一高票，洪孟楷曾當嘉義市文化局長，就是黃敏惠市長栽培出來的優秀年輕人才。

朱立倫還說，國民黨這次提名40歲以下立委候選人有15人，當選10人，將是立法院新一屆最年輕的政黨，邀請黃敏惠市長一起鼓勵年輕人參選2026年里長、議員及縣市長選舉，國民黨要有決心，走向年輕化，團結改革讓國民黨愈來愈年輕，就是改革的總目標。

侯友宜則說，未來國民黨在立法院團結好好發揮最大監督力量，未來4年多給年輕人，讓黨脫胎換骨，一定會一步步贏得最後勝選。

黃敏惠也說，自己是國民黨第一個女性縣市長首長，接著有盧秀燕當台中市長，國民黨一直在改變，2022年嘉義市長重行選舉是非常艱困一役，但她在全黨團結力挺、廣大市民支持下，漂亮贏得勝選，只是這次侯友宜、張秀華都是非常優秀人才沒能翻轉嘉義市，她深感抱歉。

黃敏惠還說，國民黨必須贏得年輕人對國民黨的重視，國民黨需要更團結、更多論述，在立法院發揮最大黨的力量，堅持走對的路，把對的力量擴大，實現民主的精神。

參選立委失利的張秀華市議員說，未能為國民黨拿到嘉義市唯一一席立委，深感抱歉，雖然選舉結果不如預期，但一路走來不孤單，有6萬6822票支持我們，會繼續努力打拚。