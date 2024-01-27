農曆春節將至，由於多數民眾年前都會家戶大掃除，台南市政府環保局預估，今年除夕前1周的垃圾量將達到最高峰，因此2月9日除夕當天清潔隊仍將加班收運垃圾，但提早清運至傍晚6點止。環保局呼籲，如有清運大型家具需求的民眾，請盡早預約以免塞車。

環保局指出，配合農曆過年前家戶大掃除的習慣，今年台南市的環境清潔周，訂於2月2日至2月8日；2月9日除夕當天清潔隊仍將加班收運垃圾，但提早4小時清運至傍晚6點；2月10日初一至2月12日初三全市停收垃圾，2月13日初四起恢復正常清運。

環保局27日在東區崇學國小舉辦台南市環境清潔周誓師大會，由副市長趙卿惠帶領東區45里、社區環保志義工等近500人，分頭打掃環境，乾淨迎龍年。趙卿惠也提醒市民，在除舊布新之餘，請記得清除積水容器。

環保局還說，近期大型家具清運量增加，有需要協助的市民請提早預約，民眾除可多加利用「台南環保通」APP查詢垃圾車即時動態，也可運用APP預約家中大型家具清運；至於春節停收垃圾期間，也請市民不要隨意丟棄垃圾在戶外空間，以免造成環境髒亂。