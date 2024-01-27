距離農曆春節僅剩下不到一個月時間，台北市長蔣萬安27日下午開始「走街拜年」行程，首戰就來到台北車站地下街、後站商圈及華陰街，並沿街發送發財金。蔣萬安表示，台北市政府今年串聯台北市十大年味商圈，做一個全體全面行銷帶動整體商機，也特別首創年貨大街接駁專車，讓大家不用提著大包小包到處走，也可以舒緩周邊交通壅塞。

蔣萬安表示，今年年貨大街活動，很高興第一站能夠來到後站商圈、華陰街、台北地下街，最重要的就是這次串聯台北市十大年味商圈，做一個全體全面行銷帶動整體商機。所以包括大家非常期待的迪化街，這次也規畫四幅巨型的龍偶，還有共創燈籠穿梭在迪化街口還有永樂市場廣場前。

蔣萬安也提到，過往大家購買年貨，提著大包小包、搭車停車很困難，因此今年特別首創接駁專車，特別請交通局協調接駁專車，從北門捷運站2號出口、迪化街南北兩個街口，以及後站商圈，定期都有接駁專車供民眾搭乘，透過更方便、貼心的服務，讓市民好辦年貨。

蔣萬安說，今年在永樂廣場前還特別和品牌合作，提供包括台北年貨大街的線上專區，不只讓本身親自來體驗辦年貨的熱鬧氣氛，也讓民眾在線上也更方便採購到年貨。