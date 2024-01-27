台灣虎航今（27）日上午一架班機因為機械異常，導致延誤約5個小時才起飛，官方對此表達歉意，並透露最終僅一位旅客決定不搭乘，將協助全額退費。

台灣虎航原訂上午從高雄飛往沖繩的IT288航班，因為出現機械異常的關係，基於飛行安全安排地停檢修，另行調度備用航機至高雄機場，預計延後約5小時後起飛。

台灣虎航指出，了解狀況後已迅速與旅客聯絡，準備餐盒給等候旅客，經了解後僅1位旅客最終選擇不搭乘，將協助全額退款，其餘旅客已完成登機，「對於本次航班造成當班旅客的不便，台灣虎航上最誠摯的歉意」。