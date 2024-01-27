根據網紅四叉貓爆料，有一位民眾黨志工小草指控，在「高雄選哲之友會」成立大會，和民眾黨高雄市黨部主委莊貽量同一桌吃便當。吃完後莊貽量把便當盒推給這位志工小草，叫他「順便丟一下」。莊貽量在臉書表示，他當時請身旁同桌的志工夥伴代為處理餐盒，當下並未注意到這位夥伴的感受，致上十二萬分歉意。

網紅四叉貓今（27）日在臉書爆料，有一位民眾黨志工小草指控，7月23日「高雄選哲之友會」在林皇宮舉行成立大會，當天這位志工小草和民眾黨高雄市黨部主委莊貽量同一桌吃便當。吃完後莊貽量把便當盒推給這位志工小草，叫他「順便丟一下」，這位志工小草也答應了。

這位志工小草覺得很奇怪，當時是吃飯休息時間，主委應該沒有很忙，不懂為何自己的便當盒和廚餘，不能自己處理，還要叫志工幫忙處理？他是來當民眾黨的志工，不是莊貽量請來的小弟，更不是來幫黨部主委倒廚餘的。

莊貽量在臉書回應，由於活動前置作業事務繁忙，且需要協調安排、接待等多項事宜，因此在用餐後，他急於前往處理活動前置工作，無法妥善處理自己的餐盒，未盡周詳地請身旁同桌的志工夥伴代為處理餐盒，造成志工夥伴內心的不適！

莊貽量對於上述情況深感抱歉，當下並未注意到這位夥伴的感受，而讓夥伴感到誤會，他衷心致上十二萬分歉意。