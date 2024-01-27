近日寒流來襲，掀起一股追雪潮，但有民眾在屏東新園鄉疑似也看到「雪景」，而走近一看才發現是屏東消防局第三大隊與新園分隊在舉辦消防大練兵下起的「泡沫雪」。（新園消防分隊提供／謝佳潾屏東傳真）

近日寒流來襲，掀起一股追雪潮，但有民眾在屏東新園鄉疑似也看到「雪景」，而走近一看才發現是屏東消防局第三大隊與新園分隊在舉辦消防大練兵下起的「泡沫雪」。（新園消防分隊提供／謝佳潾屏東傳真）

近日寒流來襲，掀起一股追雪潮，但有民眾在屏東新園鄉疑似也看到「雪景」，而走近一看才發現是屏東消防局第三大隊與新園分隊在舉辦消防大練兵下起的「泡沫雪」，由於警消人員演練精實，圍觀民眾直呼，這場雪看得一點都不冷，反而熱血沸騰。

新園消防分隊指出，此次演練是為強化工廠自主防災應變能力，除檢驗工廠員工自衛消防編組執行狀況外，同時也驗證消防人員災害搶救能力，而此次演練的工廠主要是生產EPS發泡級聚苯乙烯，原料為苯乙烯與石油醚，屬於第四類易燃液體。

警消說，目前屏東縣「唯二」配置在佳冬與枋寮分隊的2輛最新型ONE-SEVEN泡沫系統化學車也投入搶救，紛飛綿密的泡沫猶如雪花落下覆蓋整棟起火建築物，搭配4台移動式高效能發泡機與1台俗稱射水機器人的履帶式遙控砲塔同時「圍攻」，很快就將火勢控制，與會來賓看得驚呼連連，拍手叫好。

消防局第三大隊長許朝陽表示，透過實兵演練，過程次序流暢、場面生動逼真，有效驗證各單位平時精勤訓練成果與搶救效率，更大幅提升工廠自主防災應變能力。

他強調，災害現場瞬息萬變，面對複雜災害環境，更要建立「離災優於防災，防災重於救災」觀念，當災害來臨時才能臨危不懼有效因應，方可確保生命財產安全無虞。