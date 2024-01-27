澳網今天上演女單決賽，21歲中國大陸金花鄭欽文希望復刻偶像李娜10年前稱霸墨爾本的榮耀，但尋求衛冕的白俄羅斯大魔王莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）首盤沒給她喘息機會，次盤鄭欽文又陷入雙誤麻煩。最終莎芭蓮卡以6比3、6比2直落2封后，也成為自2013年的同胞前輩艾薩蓮卡（Victoria Azarenka）以來，首位衛冕成功的澳網女單冠軍。

世界排名第2的莎芭蓮卡唯一擁有的四大賽女單金盃，就是去年的澳網冠軍，但她還有去年底美網亞軍的大滿貫決賽經驗，且本屆澳網一盤未失，打出跨屆13連勝，是今爭后較被看好的一方；鄭欽文籤運絕佳，本屆前6戰都遭遇非種子球員，一路殺進澳網決賽，在網球公開賽年代只有西班牙女將桑琪絲於1995年達成。

白俄羅斯莎芭蓮卡。（路透）

鄭欽文首次體驗大滿貫決賽滋味，一開始尚未進入狀況，第2局旋遭莎芭蓮卡破發。次局鄭欽文試圖回破，但3個破發點都被莎芭蓮卡救回。隨後兩人一路互保，鄭欽文雖在第8局發球時救回3個盤末點，第9局再救1個，仍無法擋下莎芭蓮卡的直接發球得分，僅打33分鐘就讓出首盤。

鄭欽文首盤的一發進球率63％還略高於莎芭蓮卡的59％，愛司雖到第4局才開張，但6比1後來居上占優，不過拿莎芭蓮卡的強力發球沒轍，讓對手的一發得分率高達9成4。

中國大陸鄭欽文。（美聯社）

首盤鄭欽文只有1次雙發失誤，第2盤卻像著了魔一樣，首局就發生3次雙誤，第5局又出現兩次，兩個發球局都宣告不保，讓莎芭蓮卡以5比1「聽牌」。最終的「奪冠發球局」莎芭蓮卡以強勢發球逼出3個冠軍點，卻近關情怯通通錯過，連丟士後的第4個冠軍點也因掛網錯失，反而被鄭欽文逼出破發點。所幸莎芭蓮卡此役第3記愛司及時報到，第5個冠軍點終於拿下，完成衛冕大業。