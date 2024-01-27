梧棲區農會27日舉辦拔蘿蔔親子活動，吸引上千人共襄盛舉。（梧棲區農會提供／陳淑娥台中傳真）

梧棲區農會27日舉辦拔蘿蔔親子活動，吸引上千人共襄盛舉。（梧棲區農會提供／陳淑娥台中傳真）

冬天正值蘿蔔採收季，為了推廣食農教育，梧棲區農會27日舉辦「2024龍來拔蘿蔔 農趣樂親子體驗活動」，吸引上千人共襄盛舉，現場不分老少，個個挽袖下田，使力拔起一條條白胖胖的大蘿蔔，同時進一步認識蘿蔔特性、種植、栽培管理及採收方式，獲益良多。

台中市農業局輔導梧棲區農會，今上午於梧棲龍安宮及北方農田舉行拔蘿蔔活動，開放250組大小朋友報名同歡。由於農曆春節將屆，活動中結合生肖龍年，由兩隻「恐龍」帶領親子們前往蘿蔔田，邀請大家作伙「龍來拔蘿蔔」，並於現場發送新年糖果，讓拿到糖果的親子們能夠食甜甜好過年

梧棲區農會總幹事王秝毅表示，活動除了拔蘿蔔外，也帶領民眾認識蘿蔔特性、種植、栽培管理及採收方式，現場備有蘿蔔糕、蘿蔔湯等料理供民眾品嘗，並設有蘿蔔介紹區，展示蘿蔔葉梗、菜脯、蘿蔔乾等相關製品；同時，可藉由參加蘿蔔葉拓環保袋DIY活動，學習到蘿蔔葉梗可再利用的概念，推廣全食物利用、食材不浪費，一起重視環境永續。

林先生帶著全家人一起報名，他說，因為小孩愛吃蘿蔔，但不知道蘿蔔是長在地下，特地帶來體驗拔蘿蔔；只見林小弟弟手拿一條白胖胖的大蘿蔔，一邊開心哼著兒歌，「拔蘿蔔、拔蘿蔔、嘿喲嘿喲，拔蘿蔔…」，現場洋溢著一片歡樂氛圍。

農業局指出，為了鼓勵「吃在地、食當季」，透過活動盼讓參與民眾將「農業」、「飲食」與「環境教育」連結，享受農田樂趣，接近土地、體會農民耕作的辛苦，提高農產業的認同及參與感。

梧棲區農會表示，今日活動共吸引上千位民眾、親子參加，活動中結合農趣市集、名師春聯揮毫、蘿蔔葉拓以及好彩頭吊飾DIY體驗，展現梧棲區農會傳達環境永續、食農教育、社會關懷、感恩惜福、愛物惜物的觀念，並透過活動讓民眾了解從產地到餐桌的食農教育理念。