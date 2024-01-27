美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）本週五（26）宣布機智號（Ingenuity）火星直升機任務結束，但不需要感到惋惜，因為原訂1個月的任務，卻持續延長了3年；原本只有要它飛行5次，卻成功進行了72次飛行，在機智號最後一次飛行後，由於損壞的旋翼而被迫停飛，但仍成為了不起的成就。

機智號是NASA毅力號（Perseverance）火星探測器任務的其中一部分，是一台小型直升機，它於2021年4月19日開始寫下歷史，成為第 一架在其他行星上飛行的飛行器，並且在火星上飛行。

2023年12月22日，機智號第70次飛行中捕捉到了沙波紋的景象，從12 公尺高處拍攝的。（NASA）

機智號最一開始的任務目標非常保守，它只是一個示範機，要用來展示在火星條件下打造能夠飛行的直升機是否有可能。然而，它卻在各種地形上運行了超過1000個火星日，使用了48個「飛行場」，它不僅推動了火星空氣動力學的發展，還充當了一個偵察機，幫助毅力號探測器尋找新的探索區域。

NASA表示，機智號的任務結束日期為2024年1月18日。在它的最後一次飛行中，直升機進行了緊急降落，且失去了定位信號。

為了找到它，任務控制中心命令機智號起飛並且返回視野內。隨後它起飛到了12公尺高度，然後突然開始下降。很可惜的它與毅力號的通信中斷，機智號硬著陸了（墜落）。

目前仍在調查此事發生的原因，但毅力號返回的圖像顯示旋翼損壞，使直升機在其服役期間累計超過2個小時的總飛行時間後被迫停飛。

2024年1月18日，機智號完成第72次飛行後，回傳了這張彩色圖像，在硬著陸過程中受損的旋翼葉片的陰影。（NASA）

尼爾森表示：「機智號的歷史之旅，作為另一個行星上的第一架飛行器，已經結束，這架非凡的直升機飛得比我們想像的還要高遠，幫助NASA做到我們最擅長的事情——實現不可能。通過像機智號這樣的任務，NASA正在為我們太陽系未來的飛行以及更聰明、更安全的人類探索火星等工作鋪平道路。」