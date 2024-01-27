日本傳奇女神之一工藤靜香與天王木村拓哉結婚多年，育有兩個寶貝女兒木村心美與木村光希，但工藤靜香隨著年齡增長，遭外界質疑老太快、女神顏值崩壞，但她從未在意外界批評，還是好好生活。不過，工藤靜香近日在社群分享做菜影片，雙手粗糙老態被酸像老奶奶；對此，她本人也罕見回應，高EQ面對也讓不少人心疼。

工藤靜香近期熱衷做菜或是點心，也大方PO出做菜影片和她相當滿意的成品，怎料，不少人重點放錯，都被她皺巴巴的雙手吸引，甚至有人不留情批評，「好像老奶奶的手喔」；而工藤靜香自己也沒想到做菜片會引起討論，她也特地發文回應，展現超高EQ一面。

工藤靜香做菜片中，雙手被酸民形容像是老奶奶。（圖／摘自工藤靜香Instagram）

針對網友的酸言酸語，工藤靜香今（27日）曬出自拍照和手被護手霜圍繞的照片，認了自己手確實看起來比較粗糙，平常做家務加上自己的年紀，「好像真的要顧一下」，還透露護手霜都是粉絲送的，她會好好使用預防手部再老化，之後也都會隨身攜帶，更謝謝每一位「關心」她手的人。

其實工藤靜香自從與木村拓哉結婚後，經常必須面對各種不友善言論，因此也練就高EQ應對的能力，但還是讓粉絲都很心疼，紛紛留言鼓勵她，「這雙手是家庭主婦的印記，證明妳做得很好啊」、「工藤靜香很用心生活，看她的雙手就知道啊」、「批評的人應該都沒在做家事，加油，不要被那些話影響」。