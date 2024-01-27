脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》之前因找來大陸《央視》前調查記者王志安談論台灣選舉，並稱「把殘疾人推上去煽情」引起爭議，挨轟歧視身障者，即使事後製作人霍金、助理主持人Albee發聲道歉，仍止不住外界怒火，主持人賀瓏至今未表態更被炎上，近日他更新社群，但隻字未提失言風波，引來正反兩派網友論戰。

賀瓏今（27日）晚將錄製《賀瓏夜夜秀》，製作公司薩泰爾也表示，他會針對這幾天風波表態，會不會道歉更引發關注。不過他先是更新社群平台，分享前立委鄭運鵬上節目秀吞火絕活的片段，並寫下「不愧是炎柱」，但隻字未提到王志安歧視爭議。

網友見狀也紛紛留言「賀瓏才是炎柱，炎上之柱」、「怎麼還不道歉」、「很會操弄的秀」、「賀瓏算不算是易燃物」，不過也有人力挺他，認為根本不用道歉。其實，《賀瓏夜夜秀》爭議越演越烈，不少曾經贊助的廠商都宣布終止合作，薩泰爾也發出道歉聲明，「針對節目內容把關的疏失，向陳俊翰律師表達最深的歉意，也感謝陳律師的回應。」